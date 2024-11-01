China presentó el Gezhouba su mayor buque de carga sin emisiones

La transición energética ha dado un salto decisivo en las cadenas logísticas fluviales. China presentó en Yichang, provincia de Hubei, el Gezhouba: su mayor buque de carga totalmente eléctrico, con capacidad para transportar 13.000 toneladas y una eslora de casi 130 metros. Esta embarcación representa un hito sin precedentes en el transporte interior del gigante asiático y evidencia el giro tecnológico hacia la electromovilidad aplicada a la logística pesada.