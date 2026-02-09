edición general
5 meneos
46 clics
China presenta a Moya, el primer 'robot femenino biomimético'

China presenta a Moya, el primer 'robot femenino biomimético'

Moya fue dada a conocer en Shanghái, donde desfiló como una modelo e, incluso, fue entrevistada. El movimiento de los labios al hablar y sus expresiones faciales están llamando mucho la atención. Su apariencia, sus gestos y su forma de interactuar refuerzan la sensación de que los humanoides comienzan a parecer demasiado reales. Desde el punto de vista técnico, el robot mide 1,65 metros y tiene un peso aproximado de 32 kg, con proporciones similares a las de un adulto.

| etiquetas: moya , robot femenino , robot biomimético , ia
4 1 0 K 42 tecnología
6 comentarios
4 1 0 K 42 tecnología
Torrezzno #4 Torrezzno
Moya me come la ..
1 K 39
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¡Moya agarrame la po***!
0 K 13
Apotropeo #2 Apotropeo
En peores garitas hemos hecho guardias :troll:
0 K 10
janatxan #5 janatxan
#2 en el amor y en la guerra, todo agujero es trinchera.
0 K 9
janatxan #1 janatxan
Solo hay una razón para hacer que un robot sea parecido a un ser humano.  media
0 K 9
Bosck #6 Bosck
Está para insertarle el USB.
0 K 9

menéame