China presenta a Moya, el primer 'robot femenino biomimético'

Moya fue dada a conocer en Shanghái, donde desfiló como una modelo e, incluso, fue entrevistada. El movimiento de los labios al hablar y sus expresiones faciales están llamando mucho la atención. Su apariencia, sus gestos y su forma de interactuar refuerzan la sensación de que los humanoides comienzan a parecer demasiado reales. Desde el punto de vista técnico, el robot mide 1,65 metros y tiene un peso aproximado de 32 kg, con proporciones similares a las de un adulto.