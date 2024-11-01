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China pide "sinceridad" para un acuerdo de paz y critica la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

China pide "sinceridad" para un acuerdo de paz y critica la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Pekín alerta del impacto sobre la economía y la seguridad energética de un conflicto que "nunca debió haber tenido lugar"

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