China no consigue imitar a Elon Musk y fracasa con su cohete reutilizable: falla durante el aterrizaje y se estrella

La CASC (Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China) ha confirmado que la primera etapa del cohete reutilizable Long March 12A no ha sido "recuperada con éxito" en su primer lanzamiento, aunque consiguió poner la carga en órbita...La buena noticia para el proyecto es que el lanzamiento en sí fue un éxito; la segunda etapa funcionó correctamente, alcanzando la órbita prevista y desplegando su carga sin problemas, por lo que la misión se considera un "éxito parcial" al completar la puesta en órbita que era su objetivo principal.