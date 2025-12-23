edición general
China no consigue imitar a Elon Musk y fracasa con su cohete reutilizable: falla durante el aterrizaje y se estrella

La CASC (Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China) ha confirmado que la primera etapa del cohete reutilizable Long March 12A no ha sido "recuperada con éxito" en su primer lanzamiento, aunque consiguió poner la carga en órbita...La buena noticia para el proyecto es que el lanzamiento en sí fue un éxito; la segunda etapa funcionó correctamente, alcanzando la órbita prevista y desplegando su carga sin problemas, por lo que la misión se considera un "éxito parcial" al completar la puesta en órbita que era su objetivo principal.

comentarios
#1 Barriales
Tiempo al tiempo.
tul #2 tul
#1 spacex tampoco lo consiguio a la primera
Deviance #14 Deviance
#2 Les han engañao como a un chino .... te suena?....
tul #15 tul
#14 quien? melon mustio?
Deviance #16 Deviance
#15 jajajaja , el Incel Musk, alias "carapala" . Ese engaña a los que engaña, osease a esos que ya sabes y sabemos..... que decadencia tienen en ese pais, por decirlo de alguna manera.... me dan hasta pena.
frg #19 frg
#2 Me lo has quitado de los dedos. Dudo que el artículo sea algo más que mala propaganda.
#4 cajadecartonmojada
#1 Creo recordar que SpaceX lo consiguió al 5° intento, y que al siguiente volvió a fallar.

Si es el primer intento que hacen, es normal.
#3 dakota
SpaceX tb tuvo muchos fracasos, pero precisamente de ellos aprenden y mejoran en el siguiente vuelo, yo no me reiría mucho, tb paso con spaceX y ahora tienen un cohete que cada día opera mejor
#5 Grahml
Aquí Musk riéndose de BYD en 2011.  media
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Al revés, está imitándolo muy bien. Anda que no da gusto ver un cacharro de los de spacex estrellarse.

Del envío:
Pese a todo, este fallo es un revés, pero no debería suponer un desastre; al fin y al cabo, SpaceX también sufrió fallos similares y perdió muchos cohetes en sus inicios hasta que consiguió obtener la experiencia, los datos y la tecnología necesaria.
Ripio #11 Ripio
#6 En la entradilla he procurado dejar claro lo ocurrido.
Pero a ti también te ha dado igual.
Jakeukalane #12 Jakeukalane *
#11 no te lo tomes a mal, sabes que no es personal :-) mis disculpas si me he apresurado, pero el titular es el que es y es por el medio, no por tu envío.
Ripio #13 Ripio
#12 No te preocupes.
Veelicus #7 Veelicus
China tiene varias empresas, que recuerde a si de primeras tres, privadas que van por ese camino, aparte de la agencia estatal y otra que tambien es estatal pero que es un jaleo administrativo.
Mas pronto que tarde lo conseguiran
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
A Spacex le explotan, no se de que se ríe ese listillo millonario
jm22381 #9 jm22381
Sobre agua ya lo lograron así que poco les faltará... www.youtube.com/watch?v=aDV_X2T7DpI
Ripio #10 Ripio
Parece que la noticia en si misma importa poco a los organismos pluricelulares.
Solo cuenta el "China fracasa!" para desencadenar la reacción.
Pávlov ríe desde el más allá.

xD xD xD
#17 Feliberto
Aun así me juego mil pesetas a que lo consigue en la mitad de intentos que SpaceX
#18 Donlixo
Un pelín sinofóbico el titular...
Ripio #20 Ripio
#18 Este mejor, pero acabo de verlo y ya no puedo editar,www.microsiervos.com/archivo/espacio/fallan-intentos-zhuque-3-larga-ma
