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China instala más eólica en 2025 que Estados Unidos en toda su historia

China instala más eólica en 2025 que Estados Unidos en toda su historia

El mundo se enfrenta a una contradicción climática de manual: el planeta necesita desesperadamente energía limpia y barata, pero cuando alguien logra producirla a escala masiva, las potencias occidentales levantan barricadas. Estamos asistiendo a un patrón idéntico al que ya sacudió a la industria del coche eléctrico. China lidera la tecnología verde más competitiva, Occidente la teme y la frena a base de aranceles, y, en última instancia, la factura de este bloqueo la acaba pagando el clima. Las cifras hablan por sí solas.

| etiquetas: china , parques , eólicos , estados , unidos , renovables
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