China estaría espiando con una app a los turistas que visitan Xinjiang

Xinjiang es una de las regiones de China donde la vigilancia es llevada a su máximo extremo. Tienen sistemas de reconocimiento facial en las calles y mezquitas para tener controlada a la población musulmana. Ahora se ha sabido, gracias a una investigación conjunta de The New York Times, The Guardian, Vice y Süddeutsche Zeitung, que a los turistas que pasan por el control fronterizo se les instala una app en el móvil para espiarlos.