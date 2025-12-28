edición general
China, enemigo de Europa

El presidente chino, Xi Jinping, apoya al líder ruso, Vladímir Putin, en Ucrania porque así debilita a Estados Unidos. No le importa que la Unión Europea, uno de sus mejores clientes, afronte un peligro existencial. No dejará caer a Putin porque la guerra consume los recursos y la atención que Estados Unidos preferiría poner en el Pacífico.

EEUU amenaza a Europa directamente por Dinamarca eso sin contar los espionajes entre aliados OTAN y que la propia Dinamarca dijo que no se podían tolerar o el apoyo a partidos y líderes de extrema derecha anti unión…

Es enemigo?
#1 y tú más ya en el primer comentario
#2 no es y tú más, es que Europa está amenazada por todos visto lo visto y ya no digamos internamente por grupos de extrema derecha
Fíjate lo que acaban de descubrir: que cada perro se lame su propio cipote, y que Europa debería mirar por ella y competir en un mundo multipolar sin contar con nadie. Igual se les puede proponer para el Pulitzer por su hazaña, ¿alguien sabe dónde se puede enviar la candidatura?
¿Para dónde se inclina Rusia?
Los rusos decidieron inclinarse hacia Alemania con los Nord Stream I y II y los lluesei lo dinamitaron.
Rusia, ahora, se inclina hacia China y no va a ser fácil que vuelva a cambiar.
#6 el segundo en la lista Rusia, y ahora compara tamaño de ambas economias..

Lo que digo, a China no le hace falta ejército para ganar guerras
Pues yo veo más la estrategia por parte de China de comprar Rusia hasta los cimientos y hacerla totalmente dependiente

De aliados tienen poco…
