China, enemigo de Europa

El presidente chino, Xi Jinping, apoya al líder ruso, Vladímir Putin, en Ucrania porque así debilita a Estados Unidos. No le importa que la Unión Europea, uno de sus mejores clientes, afronte un peligro existencial. No dejará caer a Putin porque la guerra consume los recursos y la atención que Estados Unidos preferiría poner en el Pacífico.
Es enemigo?
Los rusos decidieron inclinarse hacia Alemania con los Nord Stream I y II y los lluesei lo dinamitaron.
Rusia, ahora, se inclina hacia China y no va a ser fácil que vuelva a cambiar.
Lo que digo, a China no le hace falta ejército para ganar guerras
De aliados tienen poco…