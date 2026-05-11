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China enciende la turbina eólica marina más grande del mundo y se da cuenta de que influye hasta en el clima

La turbina es capaz de generar electricidad para 96.000 viviendas al año. Los científicos han notado alteraciones en el microclima de la zona en la que se instaló.

| etiquetas: china , enciende , turbina eólica , influye , clima
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6 comentarios
14 2 0 K 295 ciencia
jonolulu #1 jonolulu *
En Ribera de Duero ponen unos molinillos de 5m de diámetro y cada uno protege 10 hectáreas de viñas, imagínate la repercusión de un cacharro con 250m de diámetro
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LaInsistencia #6 LaInsistencia *
#1 #3 Si pero no. Lo de los ventiladores en las viñas es porque se queda atrapado una capa de aire frio en el suelo, como una "niebla sin nube". Los ventiladores remezclan el aire para que entre aire mas caliente a ras de suelo.

Lo del parque eólico de los chinos es el resultado de "lo que ya conocíamos" pero aplicado a una talla XXL. Los aerogeneradores roban energía cinética del viento para convertirla en electricidad; el aire que las atraviesa se frena, creando una…   » ver todo el comentario
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#1 Sin contar el abono que supone el chopeo de pájaros :troll:
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Ransa #3 Ransa
#1 Si no me equivoco esos molinos en realidad son ventiladores para mover el aire y que no se hielen las viñas, por lo menos eso vi yo en Italia
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#4 Tensk
#3 Correcto, incluso en Ourense había uno.
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#5 javic
Siempre han tenido mariposas que cambian el clima, semejante bicho..
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menéame