El gran Firewall de China vuelve a actuar, pero esta vez, su víctima no es un gigante tecnológico como Facebook, Facebook o Twitter, y, afortunadamente, esta vez la censura no duró más de un día. Winnie the Pooh fue ocultado del Internet chino después de que los internautas chinos utilizaron memes para hacer comparaciones entre el presidente chino Xi Jinping y el oso amante de la miel.