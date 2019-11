China busca acuerdo con Estados Unidos pero “no teme” responder en guerra de aranceles

Si es necesario responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”, afirmó el presidente chino Xi Jinping. El presidente chino Xi Jinping dijo este viernes que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial inicial con Estados Unidos, pero no tiene miedo a responder en caso de una guerra de aranceles. “Si es necesario responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”, afirmó Xi a exresponsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros,,,