edición general
2 meneos
14 clics

China apuesta por los centros de datos submarinos: ¿revolución sostenible o quimera tecnológica?

La carrera global por la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube ha disparado la construcción de centros de datos.

| etiquetas: datos , inteligencia artificial , china
2 0 3 K -12 tecnología
3 comentarios
2 0 3 K -12 tecnología
#3 Alcalino
enfriar los servidores, y calentar el agua del mar todavía mas.
0 K 10

menéame