·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4427
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4181
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
3155
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
4543
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3142
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
495
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza
494
La jueza de la dana denuncia que sufre una "campaña difamatoria" de un "machismo atroz" para tumbar la causa
469
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
481
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
498
La Cope inventa una noticia falsa de una ocupación en Sant Martí de Tous de una vecina que ni existe [CAT]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
14
clics
China apuesta por los centros de datos submarinos: ¿revolución sostenible o quimera tecnológica?
La carrera global por la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube ha disparado la construcción de centros de datos.
|
etiquetas
:
datos
,
inteligencia artificial
,
china
2
0
3
K
-12
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
3
K
-12
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pcmaster
Duplicada:
www.meneame.net/story/china-inaugura-primer-centro-datos-submarino-ref
1
K
38
#1
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/china-inaugura-primer-centro-datos-submarino-ref
1
K
30
#3
Alcalino
enfriar los servidores, y calentar el agua del mar todavía mas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente