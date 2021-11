China aprovecha la generosidad del BCE para preparar una emisión de deuda en euros

El Gobierno chino, a través del Ministerio de Finanzas, ha contratado a una flota de bancos para una emisión de bonos soberanos denominados en euros por valor de 4.000 millones de euros en Hong Kong. Entre estas entidades se encuentran Bank of China, Bank of Communications y el China International Capital Corp, pero también gigantes bancarios extranjeros: Bank of America, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Societe Generale, Standard Chartered y UBS.