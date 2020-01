China afirma que un texto escrito por una inteligencia artificial está protegido por copyright

"Dreamwriter". Seguramente ese nombre no te diga nada, pero se trata de una inteligencia artificial desarrollada por Tencent que lleva desde 2015 escribiendo información sobre negocios y economía. De hecho, su estreno fue de lo más interesante, puesto que fue capaz de escribir una historia de 916 palabras en solo 60 segundos, pero no un texto sin sentido, sino que, como afirma Li Wei, periodista del sur de China, "ni siquiera podría decir que no ha sido escrita por una persona".