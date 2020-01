¿Qué le pasa a usted con la retórica de Piñera? Mira, yo no pretendo ser despectivo con nadie, no me gusta ofender a la gente, pero lo que pasa es que te voy a tener que decir que me da risa. Y eso es muy hiriente y no quiero ser hiriente, pero es verdad, porque dice esas cosas y además tan yanqui que termina ahora, pidiéndole a Dios que nos bendiga. Yo nací el año 35