Chichén Itzá es al menos 400 años más vieja de lo que se creía

La mundialmente famosa ciudad maya de Chichén Itzá, con sus extensas ruinas a la sombra de su empinada pirámide icónica, fue fundada al menos 400 años antes de lo que se pensaba. No se fundó en el año 525 d. C, como se cree actualmente, sino alrededor del año 100 d. C, lo que reescribe este período de la historia de México. El Dr. Guillermo de Anda es un arqueólogo subacuático y jefe del proyecto del Gran Acuífero Maya (GAM), que explora y mapea cenotes, o sumideros sagrados, en la península de Yucatán.