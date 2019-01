Los Chicago Boys y la gran mentira del milagro económico de la Dictadura cívico militar

Se ha convertido en casi una verdad incuestionable la famosa frase acuñada por los adherentes a la dictadura cívico-militar de que en Chile se dio un “milagro económico”, más aún se repite cada Septiembre cuando argumentan que si no fuera por el Golpe de Estado Chile no habría salido del “hoyo” económico en que estaba durante la UP, que dicho sea de paso, la propia derecha golpista provocó para desestabilizar el país. Sin embargo la verdad es otra muy distinta, por ello es que dejamos un artículo de la Nación en el cual se detalla con datos…