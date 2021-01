"Chevron y Reliance piden a EEUU revertir sanciones a Venezuela"

Chevron Corp. y Reliance Industries Ltd. sostendrán reuniones con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se reviertan algunas de las restricciones de la Administración anterior contra la industria petrolera venezolana.Representantes de las dos empresas mantendrán esta semana conversaciones virtuales con funcionarios, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Dentro de la agenda, la prioridad es restablecer los contratos de swap