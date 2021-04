Chequeos médicos: cuáles deberías hacerte y cada cuánto, según tu edad

El 2020 fue el año en los que la rutina quedó suspendida en todas sus facetas. Y los controles de salud periódicos no fueron la excepción. La emergencia abierta por la pandemia de coronavirus contribuyó a que buena parte de la población pusiera en suspenso consultas y chequeos médicos. Aunque la crisis sanitaria no pasó -e incluso golpea cada vez con mayor fuerza-, especialistas insisten en la importancia de no postergar exámenes y cumplir con el calendario de vacunación, tanto en niños como en adultos.