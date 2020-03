Chelsea Manning intentó suicidarse en la cárcel donde está recluida tras negarse a testificar contra WikiLeaks

En una carta al juez Anthony Trenga, escrita el año pasado, Manning explicó que se opone al gran jurado porque lo ve "como un esfuerzo por asustar a los periodistas y editores que sirven a un bien público crucial". "He tenido estos valores desde que era niña, y he tenido años de encierro para reflexionar sobre ellos", afirmó. "Durante gran parte de ese tiempo, dependí para sobrevivir de mis valores, mis decisiones y mi conciencia. No los abandonaré ahora", concluyó.