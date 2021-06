Checa esta historia

Que yo recuerde, desde hace muchas lunas el verbo checar es parte del vocabulario del mexicano. De niño oía decir que el maestro checaba nuestras tareas escolares; luego, en mi primer trabajo, de entrada me solicitaron un chequeo médico y ya aceptado tuve que checar tarjeta para registrar mi asistencia. En muchas ocasiones me he preocupado cuando no me checan las cuentas y me he incomodado cuando siento que alguien me está checando.