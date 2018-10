Che Guevara-Opinión-Onintza Enbeita [EUS]

No sé si quiero conocer lo que nos han ocultado. No sé si quiero saber a cuántas chicas pondría contra la pared en su gira por Sudamérica, o a cuántas campesinas les levantaron las faldas mientras andaba de un lado a otro por Sierra Maestra, o lo que diría aquella mujer que dejó en casa con todos esos niños mientras el marido viajaba al Congo o a Bolivia, o por qué no pusieron a ninguna mujer al frente de la revolución, o a qué tipo de trabajos fueron relegadas en aquellos primeros ministerios...