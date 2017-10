El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha eludido el requerimiento y su representación procesal no ha comparecido en la Audiencia de Sevilla para que sea citado personalmente al juicio de la pieza política del caso ERE, en el que está procesado junto con otros 21 ex altos cargos de la Administración autonómica y que arrancará a medidos de diciembre.