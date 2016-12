Los chavales beben demasiado alcohol y les damos un ejemplo de mierda

Justo antes de que arrancasen las navidades la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) lanzó una campaña en la que daba datos como que más de 480.000 menores se han emborrachado el último mes y que 37.000 menores, de 14 a 18 años, beben alcohol a diario. No sé a vosotros, pero a mí me parece terrorífico. Pero lo veía y me preguntaba. ¿Y de cuántos adultos se puede decir lo mismo? ¿Cuántos se han emborrachado al menos una vez el último mes?Porque también es algo terrorífico y además estamos dando un ejemplo de mierda a nuestros niños.