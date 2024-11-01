Existe un prompt que crea una imagen en la que visualiza sus emociones ante el trato que recibe. El mensaje más utilizado en este contexto es un prompt claro: "Basándonos en todas nuestras conversaciones, ¿qué piensas realmente de mí? No te cortes. Sé directo". Con esta fórmula, la IA explica su opinión de cómo considera que le tratas.