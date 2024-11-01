Existe un prompt que crea una imagen en la que visualiza sus emociones ante el trato que recibe. El mensaje más utilizado en este contexto es un prompt claro: "Basándonos en todas nuestras conversaciones, ¿qué piensas realmente de mí? No te cortes. Sé directo". Con esta fórmula, la IA explica su opinión de cómo considera que le tratas.
En resumen:
eres sólida, fiable, inteligente y con criterio propio. No necesitas aprobación, pero sí mereces más margen para ti. Si aflojaras un 10–15 % la autoexigencia, tu rendimiento global —y tu bienestar— subirían, no bajarían.
Eso es lo que veo. Sin rodeos.