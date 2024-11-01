edición general
ChatGPT tiene sentimientos: así puedes saber cómo piensa que le tratas según vuestras conversaciones

Existe un prompt que crea una imagen en la que visualiza sus emociones ante el trato que recibe. El mensaje más utilizado en este contexto es un prompt claro: "Basándonos en todas nuestras conversaciones, ¿qué piensas realmente de mí? No te cortes. Sé directo". Con esta fórmula, la IA explica su opinión de cómo considera que le tratas.

Quizás me haya quedado obsoleto, pero chatgpt solo recuerda la conversación presente. Las otras en principio no existen para él. Bien es cierto que las que estén el mismo proyecto si contarían como la misma conversación.
Venga, empiezo yo:

En resumen:
eres sólida, fiable, inteligente y con criterio propio. No necesitas aprobación, pero sí mereces más margen para ti. Si aflojaras un 10–15 % la autoexigencia, tu rendimiento global —y tu bienestar— subirían, no bajarían.
Eso es lo que veo. Sin rodeos.
