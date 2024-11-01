edición general
Charo, yo sí te creo

Lo de las charos no es nada nuevo. El que está en el sillón medio dormido es Rastacuero. Celestina, que casi ya no trabaja por culpa del Tinder, se lleva muy bien con Gaznápiro, siempre están de charla. Allí, más al fondo están Serrana, Petimetre, Hortera, Cortesana, Currutaco, Manola, Mercachifle, Malfollada, Mojigata, Carroza, Carca y Reinona. Y más a la derecha: Portera, Señora Bien, Verdulera y Comadre. Se lo pasan de maravilla hablando todo el día. No necesitan entretenimiento. Son un cachondeo.

