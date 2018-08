Charlie Sheen aseguró no poder pagar manutención de sus hijos

"No he podido encontrar un trabajo estable y he sido incluido en una lista negra en muchos sectores de la industria del entretenimiento", explicó Sheen, de acuerdo con la revista People. Afirmó que tuvo una reducción significativa en sus ganancias y que se encuentra en una "grave crisis financiera" con menos de 10 millones de dólares en sus fondos. El documento también enumera varias deudas que Sheen no ha podido pagar, incluyendo un servicio de piscina y otro de jardinería.