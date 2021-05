Charlie Parker (I). La Odisea de la Música Afroamericana (152) [Podcast]  

La Odisea de la Música Afroamericana, Luis Escalante Ozalla dedica el capítulo 152 a finalizar la presentación del Be Bop comparando algunos temas clásicos con las reescrituras que se hicieron en el be bop: “How High The Moon” con “Ornitology”, y “What Is This Thing Called Love” con “Hot House”. Tras hacer referencia a distintos elementos, comienza el repaso a las grandes figuras del Be Bop que comienza, como no podría ser de otro modo, con Charlie Parker.