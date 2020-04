Los chaqueteros del coronavirus: de camisa vieja a chaqueta nueva

He tenido una tremenda epifanía. El titular más revelador que he leído estos días no va ni sobre cifras de muertos, ni sobre negligencias gubernamentales ni sobre expertos mundiales en pandemias. Va sobre el humor de Andrés Pajares. Creerán que estoy de guasa, y se equivocarán, porque serio y broma son indistinguibles en este dietario. Dentro titular de Pajares en 'LOC': "En el humor, la grosería no hace ninguna falta". Lo ha dicho Andrés Pajares. ¡ANDRÉS PAJARES!