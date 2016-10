Chapeau es exactamente lo que el escritorio de Linux necesita [EN]

6 meneos 228 clics

Chapeau es una distribución de Linux "a la última" (cutting-edge), construida sobre Fedora Workstation, usando GNOME e ideada para ser increíblemente intuitiva y fácil de usar desde el primer momento. "Confía en me cuando digo que Chapeu es exáctamente eso" - No necesitas preocuparte por los codecs. - No necesitas instalar software de terceros. - No tienes que ajustar el interfaz de usuario. - Puedes jugar fácilmente a juegos. - Multimedia Media "simplemente funciona"