El CGPJ no se plegará a Sánchez y prevé hacer nuevos nombramientos este mes de diciembre

«Usted Gobierno no me va a decir a mí lo que tengo que hacer, que tengo mi estatuto como vocal y sé cuáles son mis responsabilidades como miembro del Consejo», comenta a este diario otra fuente, al ser preguntada sobre la pertinencia de llevar a cabo nuevas designaciones de cargos discrecionales cuando el Ejecutivo trata de evitar que estas se produzcan mientras Pablo Casado no dé luz verde a la ansiada renovación.