El CGPJ ampara a la juez contra la que hizo "campaña nominativa de descrédito" en nota de prensa Carlos Aranguez, abogado de Juana Rivas

El pleno del CGPJ ha acordado dar amparo a la juez Aurora María Angulo González de Lara, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada que archivó una de las denuncias de Juana Rivas, imputada por presunta sustracción de su hijo pequeño, el pasado verano-y ya antes condenada por hechos similares, y luego indultada por el Gobierno-. El menor volvió finalmente a Italia. El abogado de Juana, Carlos Aranguez hizo pública la nota mucho antes de que eso ocurriera, presuntamente como medida de presión a la magistrada.