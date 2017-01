Nos gustarán o no los tuits o los comentarios, pero ¿existe o no existe libertad de expresión en España? ¿Carrero Blanco no fue un miembro esencial de eso que hemos llamado régimen dictatorial franquista? ¿Lo que llamamos terrorismo tiene prolongaciones hacia atrás, hacia los años del fascismo? ¿Podemos o no podemos hacer bromas sobre ello, nos gusten o no?