César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, cree que las decisiones que ha tomado personalmente Fernando Simón han costado muchas vidas. Pone como ejemplo las declaraciones en las que aseguraba que el 8 de marzo no había transmisión comunitaria. "No estábamos preparados porque no nos dio las herramientas y no nos hemos podido preparar", señala sobre la lucha contra la pandemia de los sanitarios.