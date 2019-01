Pues sí, parece que al menos en la ciudad de Córdoba la sanidad pública no es necesaria, por lo que el cierre de los hospitales no sólo no sería un problema, sino que esa medida ahorraría sus buenos millones a las siempre parcas arcas públicas. Y además, esta medida estaría avalada por nada más y nada menos que por el nuevo Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, médico para más inri.