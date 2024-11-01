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Cerezo, tras las palabras de Florentino: "Nosotros no nos suicidamos, nosotros estamos contentos"

"Siempre todos los premios son bien agradecidos y la verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid", subrayó.

| etiquetas: cerezo , florentino , suicida , contento
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3 comentarios
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Elrosquasard #2 Elrosquasard
No van a estar contentos estos... se apropian del Club, los condenan a devovler el club, un año después les perdonan hasta la devolución porque el Supremo dice que había prescrito y lo acaban de vender por millones... y todo esto sin haber puesto un duro.
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josde #3 josde
#2 Pagaron un euro. :troll:
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Mangione #1 Mangione
Titular alternativo: Al Capone y Pablo Escobar pelean por un churro.
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