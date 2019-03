Cerdos comiéndose a sus crías: lo peor que he visto infiltrándome en granjas de animales

Trabajar realizando investigaciones en granjas de animales no es fácil. Llevo dedicándome a ello diez años, recuerdo todas y cada una de esas investigaciones desde la primera hasta la última en la que he participado. Y puedo asegurar, sin ningún tipo de dudas, que el horror existe y no está tan lejos como algunos creen. Hay una investigación que recuerdo en particular, una que hice no al otro lado del mundo, sino aquí, en España.