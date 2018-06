Cercanías en el “primer” mundo

Hoy en Connecticut se inauguraba la Hartford Line, una nueva línea de “cercanías” conectando New Haven, Hartford (ambas en Connecticut) y Springfield (Massachusetts). Este artículo no es más que un intento de dar un una impresión general del servicio ferroviario en Estados Unidos, y una forma de dar cierta perspectiva la próxima vez que os quejéis de Renfe. Es, por tanto, absurdamente específico sobre una línea de tren que seguramente no vereis nunca, así que avisados estáis.