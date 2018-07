Cerca de 400 inmigrantes vuelven a pasar la noche en el 'María Zambrano'

Unas 385 personas pernoctaron en la cubierta del 'María Zambrano. CCOO ha condenado que los buques actúen como improvisados CIES, "El barco no es un centro de internamiento sino un lugar para salir a la mar, rescatar personas y llegar a tierra y desembarcarlas. En tierra debe haber medios para recibirlas. No puede ser un lugar para dormir porque no es un lugar preparado para ello, sino para llevar a cabo cualquier salvamento o ayuda que puedar surgir en la mar, no solo en materia de inmigración", aseguró Cristian Castaño.