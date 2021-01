El CEO de Twitter, Jack Dorsey, tuitea un link enigmático sobre una ROM personalizada de Android [ENG]

GrapheneOS es una ROM personalizada de código abierto basada en el Proyecto de código abierto de Android (AOSP) y se fundó en 2014. No utiliza ninguna aplicación o servicio de Google, pero tiene compatibilidad con aplicaciones de Android para aplicaciones que no requieren Google Play. servicios para trabajar. Como no hay Play Store, los usuarios pueden instalar aplicaciones a través de tiendas de aplicaciones de terceros como Aurora Store. Pero el enfoque principal de GrapheneOS es la privacidad y la seguridad.