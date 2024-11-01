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Los centros de datos de la inteligencia artificial provocan una subida del 76 % en los precios de la energía [ENG]

Los centros de datos de la inteligencia artificial provocan una subida del 76 % en los precios de la energía [ENG]

Los centros de datos de la inteligencia artificial provocan una subida del 76 % en los precios de la energía en la costa este de Estados Unidos. Un nuevo informe califica el impacto como significativo e «irreversible».

| etiquetas: ai , ia , energia , precios
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4 comentarios
15 3 0 K 157 tecnología
jm22381 #2 jm22381
Se le prende fuego y bajan un 76% {0x1f608}
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c0re #4 c0re
#2 y si se deja de hacer video chorra, un 50%.
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
En EEUU donde cobran según el consumo y demanda de la zona, en lugar se sólo en base al precio de producción... algo que nunca entenderé :shit: de ahí que los cpds hagan un roto económico a los vecinos..

Estoy leyen estos días una nueva forma de negocio y es montar falsas empresas de centros de datos, comprar terrenos baratos, anunciarlo a los cuatro vientos en la prensa local, y esperar que el ayuntamiento de la zona bajo presión de los vecinos te recompre el terreno a un precio mucho mayor por miedo a que se les dispare el precio de la luz
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#3 konde1313
Irreversible los cojo…
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menéame