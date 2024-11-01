Los centros de datos de la inteligencia artificial provocan una subida del 76 % en los precios de la energía [ENG]

Los centros de datos de la inteligencia artificial provocan una subida del 76 % en los precios de la energía en la costa este de Estados Unidos. Un nuevo informe califica el impacto como significativo e «irreversible».
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Estoy leyen estos días una nueva forma de negocio y es montar falsas empresas de centros de datos, comprar terrenos baratos, anunciarlo a los cuatro vientos en la prensa local, y esperar que el ayuntamiento de la zona bajo presión de los vecinos te recompre el terreno a un precio mucho mayor por miedo a que se les dispare el precio de la luz