En el centro de la Vía Láctea no hay un agujero negro y Stephen Hawking estaba equivocado

Un estudio propone una alternativa que explicaría ciertos fenómenos gravitatorios que ocurren en el eje de la Vía Láctea y que, actualmente, siguen siendo un misterio. Esta propuesta contradice la existencia de un abismo gravitatorio infinito en el corazón de nuestra galaxia y la sustituye por una estructura compuesta por fermiones ligeros. Un elemento que podría generar la misma influencia sobre las estrellas cercanas sin necesidad de un horizonte de sucesos.

7 comentarios
#1 coydanerko
Pero si hay hasta una foto.
0 K 7
Malinke #3 Malinke
#1 la foto creo que sólo se hizo de M80 o algo así. Del agujero negro de la Vía Láctea (Sagitario no sé qué) no se hizo. No saldría la foto porque no existía. :troll:
0 K 12
Malinke #7 Malinke
#5 #4 pues creía que sólo se había conseguido crear imágenes de M87.
0 K 12
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Está un poco más arriba
0 K 11
M.Rajoy. #6 M.Rajoy. *
Pero si se supone que esta demostradísimo. Andrea Getz hasta ganó un Nobel por ello en 2020

Además, lo que dice de la materia oscura en el centro cómo explica la rotación de las galaxias, se supone que la materia oscura rodea la galaxia de algún modo.
0 K 11

