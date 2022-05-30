En el centro de la Vía Láctea no hay un agujero negro y Stephen Hawking estaba equivocado

Un estudio propone una alternativa que explicaría ciertos fenómenos gravitatorios que ocurren en el eje de la Vía Láctea y que, actualmente, siguen siendo un misterio. Esta propuesta contradice la existencia de un abismo gravitatorio infinito en el corazón de nuestra galaxia y la sustituye por una estructura compuesta por fermiones ligeros. Un elemento que podría generar la misma influencia sobre las estrellas cercanas sin necesidad de un horizonte de sucesos.