El centro de mando de Adif en Atocha y el maquinista del Iryo no fueron conscientes del impacto con el Alvia: "No hay ningún tren llegando".

Ni el descarrilamiento del Iryo 6189 ni la colisión casi inmediata del Alvia de Renfe en Adamuz fueron detectados por el propio maquinista del tren y por el centro de mando para toda la red de alta velocidad de Adif en Atocha.

etiquetas: tren , accidente , alvia , atocha , iryo , adamuz
kumo #2 kumo *
Lo del maquinista lo puedo entender por las circustancias (está pendiente de su propio accidente). Lo del centro de mando de Atocha no.
Robus #22 Robus
#2 ADIF
#1 Chiapela
putos ineptos
Graffin #3 Graffin
#1 Simplemente pensaron que el tren que chocó ya había pasado, ya que la llamada se hizo 1 minuto después del accidente
#23 Chiapela
#3 putos desgraciados
Graffin #25 Graffin
#23 por no ser adivinos?
#26 Chiapela
#25 por rascarse los webos
DraWatson #24 DraWatson
#3 o ya lo sabían pero prefirieron no decirle nada. En la llamada se escucha todo el rato una voz de fondo que dice "Emergencia". Antes de la llamada ellos ya estaban informados. Lo único que les preocupaba era cortar la corriente para evitar más problemas.
#17 euquesei *
#16 Pero me gustaria ver como justifica pedir esa dimision y no las otras. Debe ser una pirueta argumental muy loca.:-D
GuerraEsPaz #18 GuerraEsPaz
#17 no te creas, al final tirara del tipico tirabuzon de "el socialismo se comio mis deberes y me hizo llorar", jajajajaja
Dakaira #33 Dakaira
#27 naaaa #17 una pirueta pocha, sin sentido, ni originalidad...

Lo esperable.
#34 euquesei
#33 Si, la verdad es que además si se sale de su argumentario no tiene ni pajolera idea, un concejal de ayuso... aham claro o un consejero de fomento para la sanidad de bonilla...

Muestra que ignora totalmente sobre quien habla.... Puede que incluso sea un NAziBOT
Dakaira #37 Dakaira *
#34 no es un bot, es así de verdad, que es más preocupante...
Pregúntale por milei ya verás que risa o mejor, que como se autodenomina anarquista que te cuente la pajara. Te vas a reír y llorar a la vez.
Lamantua #6 Lamantua *
En RTVE hace un rato decía un tipo que en 20’’, que es lo que tardó en colisionar no da tiempo a reaccionar. Hay opiniones para todos los gustos, como en MnM
#8 poxemita
#6 no da tiempo a reaccionar porque a 200 km/h en ese tiempo te has hecho un km.

El problema está en que parece que el centro de control no tenía ubicación el Alvia, podemos suponer que ya había pasado y que el maquinista del Iryo no lo vio al pasar tan pronto y estar él con sus problemas, pero si el Alvia acabó en el cuneton el centro de control debería haberlo sabido en ese momento.
Otro asunto es que no quisiera decir nada al Iryo, pero a saber.
#21 Framax
#6 En base a una entrevista de RTVE, horas después, a una pasajera del Alvía -vagon 4-, "sintió un frenazó brusco y al rato todas las maletas salieron volando.." (más o menos que recuerde). Eso me da entender que el maquinista del Alvia, vió y reaccionó, dando un frenazo, pero sin tiempo para poder detenerlo.
#20 euquesei
#19 O sea que solo ministros deben dimitir. Y la responsabilidad de los que te he dicho no existe? O ellos como no son ministros no son responsables de nada?
Findeton #27 Findeton
#20 Que dimita el Concejal de Sanidad de Ayuso, o el consejero de Fomento de Bonilla.
#30 euquesei
#27 Y lo has pedido tan rapido como esto? Es mas, ni siquiera sabes de que hablas asi que deja de trollear y dedicate a cosas mas productivas. Esperemos al informe pericial y una vez con el pide las preceptivas responsabilidades. Imaginate que la culpa del accidente es culpa del tren iryo por culpa de un defecto en un elemento del mismo... Seguiria siendo responsabilidad del ministro?
Findeton #13 Findeton
#12 No va de culpa sino de responsabilidad.
#15 euquesei
#13 Como Mazon con la DANA, Moreno Bonilla con las mamografias o Ayuso con los ingresados en residencias? O esos son pobres afectados que sus acciones directas no han provocado muertes?
GuerraEsPaz #16 GuerraEsPaz *
#9 #12 #15 no esperes ni inteligencia ni empatia del troll filonazi fascista y xenofobo de findeton. se retrata el solo como bien dices en #14.
Findeton #19 Findeton
#15 No sabía que Mazón, Bonilla o Ayuso fueran ministros.
#28 Leon_Bocanegra
#19 pero si sabes que son de derechas. Y por eso no pides su dimisión. A ti te importa una puta mierda la gente que ha fallecido y lo único que te mueve es tu ideología de mierda.
Findeton #29 Findeton
#28 Te la devuelvo. "A ti te importa una puta mierda la gente que ha fallecido y lo único que te mueve es tu ideología de mierda."
#32 Leon_Bocanegra
#29 no cariño , yo no soy liberal.
Findeton #35 Findeton
#32 Si tan bueno es lo que propones, por qué prefieres vivir en España y no en, no sé, Corea del Norte.
#36 Leon_Bocanegra
#35 lo siento, no pienso discutir gilipolleces dignas de niños de 5 años. Si tienes algún argumento de adulto ,aquí estaré
Dakaira #31 Dakaira
#13 alguna vez escribes algo que no sea una absoluta y total gilipollez?
GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz
#_5 ¿Pero entonces pasaron 20 años entre el registro en meneame y este comentario o cuánto pasó? En cualquier caso en mi opinión @_findeton debe reconocer toda su toxicidad que ha vertido con sus comentarios filonazis fascistas xenofobos durante todo este tiempo y cerrar su cuenta, por responsabilidad política, tenga o no "culpa".
Findeton #5 Findeton
¿Pero entonces pasaron 20 segundos entre el descarrilamiento y el choque o cuánto pasó? En cualquier caso en mi opinión el ministro de transporte debería dimitir, por responsabilidad política, tenga o no "culpa".
#9 euquesei
#5 Dios que obsesión tienes... Y si el accidente fue culpa del tren iryo de una empresa privada también?
Findeton #10 Findeton
#9 Si. Las vías no son privadas y la regulación tampoco.
#12 euquesei
#10 Y han sido las vias? Ha sido culpa de la regulación?
#11 k3ym4n
#5 muy coherente eso de se o no sea debe hacer . Ya veo que donde no hay mata no hay patata
#14 euquesei
#5 Ese comentario ya indica que a ti te da igual lo que haya pasado, solo quieres carnaza. Te retratas facilmente
