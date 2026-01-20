El centro de mando de Adif en Atocha y el maquinista del Iryo no fueron conscientes del impacto con el Alvia: "No hay ningún tren llegando".

Ni el descarrilamiento del Iryo 6189 ni la colisión casi inmediata del Alvia de Renfe en Adamuz fueron detectados por el propio maquinista del tren y por el centro de mando para toda la red de alta velocidad de Adif en Atocha.
| etiquetas: tren , accidente , alvia , atocha , iryo , adamuz
Lo esperable.
Muestra que ignora totalmente sobre quien habla.... Puede que incluso sea un NAziBOT
Pregúntale por milei ya verás que risa o mejor, que como se autodenomina anarquista que te cuente la pajara. Te vas a reír y llorar a la vez.
El problema está en que parece que el centro de control no tenía ubicación el Alvia, podemos suponer que ya había pasado y que el maquinista del Iryo no lo vio al pasar tan pronto y estar él con sus problemas, pero si el Alvia acabó en el cuneton el centro de control debería haberlo sabido en ese momento.
Otro asunto es que no quisiera decir nada al Iryo, pero a saber.