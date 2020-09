Las centralitas virtuales, nuevos aliados en tiempos de teletrabajo

Son muchas ya las empresas que han apostado por el teletrabajo. Pero, ¿cómo puedo organizar un servicio de atención al cliente si no estoy presencialmente en la oficina? Lo lógico es que dispongáis de un sistema de telefonía con una centralita telefónica que permiten interconectar diversos puestos telefónicos o extensiones internas con líneas telefónicas externas. Esto evitará que si entran llamadas no atendamos o bien no estemos comunicando, frustrando así a nuestros clientes.