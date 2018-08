Centinela Soberano 2018: crónica de una operación especial en la frontera colombo-venezolana

"Morir siempre será una posibilidad", me repetí cuando el avión salió de Caracas la mañana del jueves 16 de agosto. La frase me acompañó todo el recorrido y no me abandonó hasta que aterricé en Táchira, estado fronterizo con Colombia, para reportear en exclusiva para Sputnik el inicio de la operación Centinela Soberano 2018.