Censura en la Internet: ¿Qué es el Error 451?

El Error 451 viene a aclarar la diferencia entre prohibido y censurado. Antes veíamos Error 403 que correspondía a lo prohibido. ¿Qué significa Error 451? Los números que acompañan la palabra error no son al azar, sino que están determinados por la Internet Engineering Steering Group (IESG) . El número que se muestra al no entrar a una página significa la razón por la que no pudiste acceder. Con el nuevo código de error sabemos que el no poder acceder es debido a la censura impuesta por Gobiernos o empresas.