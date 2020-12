Censura y cobardía: por qué Devotion no se lanzará en GOG

Red Candle Games tuvo que quitar Devotion de Steam tras ser denunciado por China, cuyo dictador no tolera que en el juego se encontrara una burla hacia su persona.Ayer tras anunciar que se lanzaría el día 18 en GOG la plataforma de CD Projekt RED se echaba hacia atrás diciendo que por decisión de los gamers no lo publicarían. Las compañías están ajustando a las sensibilidades de gobiernos intolerantes como el China que no permite ningún tipo de denostación hacia Xi Jinping ni la inclusión de personajes LGBTQ, para poder entrar en su mercado.