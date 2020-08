El Cenad de Chinchilla no acogerá el ejercicio Toro 2020

El ejercicio Toro 2020, el más importante del Ejército de Tierra a nivel nacional y que se celebra anualmente, no se desarrollará en el Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad) de Chinchilla de Montearagón, sino que se llevará a cabo en otros escenarios del país, como el Cenad de San Gregorio (Zaragoza). Cabe destacar que el Toro 2019 contó con una participación de unos 6.000 militares, de los cuales más de un millar se desplegaron en Chinchilla. A pesar de que el ejercicio Toro no vendrá este año a Chinchilla, la actividad no cesará en el cam