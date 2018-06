Celia Villalobos: "Ahora lo que se lleva es el amor en manada"

Celia Villalobos, diputada del Partido Popular, en el programa Espejo Público, hablando sobre La Manada: "Porque ahora lo que se lleva es el amor en manada. En manada si tú quieres que haya en manada. Oye, que en mi época también había camadas de cuatro, pero tú decías que sí o tú decías que no. Tú no me digas a mí que una chica de dieciocho años en los sanfermines... O sea, que no estaban de ejercicios espirituales. Estaban en los sanfermines, que pasan las cosas que pasan. Y resulta que son muy inocentes. Lo siento, no lo comparto."