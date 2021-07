Celebridades y el culto al presidente Putin de Rusia [Ing]

Con elecciones legislativas en meses, figuras famosas aprovadas por el Kremlin están saliendo con fuerza. En 2003, Yulia Volkova, la mitad del dúo pop ruso TATU, interpretó Not Gonna Get Us, una famosa canción sobre dos colegialas enamoradas, en los MTV Music Awards en California. Este año, Volkova apareció en un video anunciando que se presenta al parlamento de Rusia, con el partido Rusia Unida. Volkova, ahora madre de dos hijos de 35 años, dijo en el video luciendo una cruz cristiana ortodoxa. El video era para las primarias en Ivanovo.