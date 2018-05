Desde que tengo memoria he deseado ser bella. Mientras miraba las fotografías anoche, me di cuenta de que lo fui durante un tiempo y fue gracias a ti”. Esto dijo la actriz Audrey Hepburn al fotógrafo Cecil Beaton tras ver los retratos que le hizo en una sesión en 1963. En el mundo de la imagen no basta con ser una diosa, hay que parecerlo.